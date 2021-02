Playoff BCL: il calendario della Dinamo Sassari

La Basketball Champions League ha comunicato il calendario della prossima fase della competizione europea: al via martedì 2 marzo contro Saragozza

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta alla prossima fase del cammino europeo: martedì l’urna svizzera ha inserito i sassaresi nel Gruppo L insieme a Saragozza, Bamberg e Nymburg.

Questo pomeriggio la Basketball Champions League ha comunicato il calendario dei Playoff: per i giganti start in casa martedì 02 marzo contro gli spagnoli del Saragozza. Prima trasferta in agenda martedì 09 marzo in Repubblica Ceca con Nymburk, a seguire tappa in Germania, a Bamberg, il 17 marzo per il Game 3. Al via il girone di ritorno mercoledì 24 marzo nelle mura casalinghe del PalaSerradimigni quando a calcare il parquet di piazzale Segni saranno i tedeschi dell’ex Michele Vitali. Martedì 30 marzo i giganti raggiungeranno la Spagna per il ritorno con Saragozza infine ultimo match in programma mercoledì 07 aprile al PalaSerradimigni contro Nymburk.

Ecco il calendario completo:

Martedì 2 marzo Dinamo-Saragozza

Martedì 9 marzo Nymburk-Dinamo

Mercoledì 17 marzo Bamberg-Dinamo

Mercoledì 24 marzo Dinamo-Bamberg

Martedì 30 marzo Saragozza-Dinamo

Mercoledì 7 aprile Dinamo-Nymburk