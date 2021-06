VALENCIA BASKET-TD SYSTEM BASKONIA 87-86 (serie 1-0)

Due tiri liberi di Bojan Dubljevic a 5 secondi dalla fine regalano ai taronja il successo dopo una partita tirata che ha visto per larghi tratti Baskonia al comando. Apporto fondamentale quello del capitano di Valencia che, oltre ai liberi decisivi, mette a referto 20 punti (10 nel solo terzo quarto) e 22 di valutazione. Per gli uomini di Ponsarnau altra buona prova per la stella Kalinic (MVP con 18 punti, 7 rimbalzi e 2 assist) e per Labeyrie: sua la tripla per del sorpasso valenciano sull’85-84. Finale non privo di polemiche: ultimo attacco a 5 secondi dal termine per i baschi ma Herny si lascia scappare la palla del possibile sorpasso grazie ad un recupero di Vives (forse viziato da un fallo) sigillando il punteggio sul’87-86.

Prossimo turno: mercoledì 2 giugno ore 19:45 alla Fernando Buesa Arena di Vitoria

REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA 103-79 (serie 1-0)

Il Madrid, privo di Abalde e Reyes risultati positivi al Coronavirus, supera senza difficoltà gli uomini allenati da coach Fisac. I blancos scavano il solco fin dal primo quarto (34-11) e mantengono il vantaggio fino alla sirena finale. Sono 7 i giocatori in doppia cifra per Laso: Tyus (13), Laprovittola (14), Carrol (11), Causeur (10), Rudy Fernandez (13), Poirier (14) e Llull (14). Gran Canaria prova con l’orgoglio a restare ancorata alla partita con un terzo periodo da 22-34 che però a poco vale grazie alla reazione madridista a chiudere il match con un netto divario. Per i canari è Costello il migliore con 23 punti.

Prossimo turno: mercoledì 2 giugno ore 22:00 alla Gran Canaria Arena

LENOVO TENERIFE-HEREDA SAN PABLO BURGOS 86-78 (serie 1-0)

Tenerife si aggiudica una partita avvincente e si porta avanti nella serie contro Burgos. Gli uomini di Vidorreta sono bravi ad arginare Benite e McFadden, perni del gioco dei burgalesi impedendo così la rimonta tentata a cavallo tra secondo e terzo quarto. Per i padroni di casa ancora una volta fondamentale l’asse Huertas-Shermadini: 15 punti e 5 assist per il primo, 16 punti e 6 rimbalzi per il secondo.

Prossimo turno: giovedì 3 giugno ore 19:45 al Coliseum di Burgos

BARÇA-CLUB JOVENTUT BADALONA 84-74 (serie 1-0)

Troppo Barcelona per la Penya che cade al Palau nel derby catalano dopo una buona prima parte gara. Chiave di volta dell’incontro un terzo periodo da 20-12 che restituisce la doppia cifra di vantaggio che gli azulgrana manterranno fino alla fine del match. Cinque giocatori in doppia cifra di valutazione per i padroni di casa tra cui spicca un’altra buona prova del veterano Gasol. Per i vedrinegro 17 punti per Tomic, 16 per Dimitrijevic e Brodzianky.

Prossimo turno: giovedì 3 giugno ore 22:00 al Palau Municipal d’Esports de Badalona