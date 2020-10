Polonara show contro il Barça! Avramovic e Gentile super

Il Barcelona cade per la prima volta in campionato alla Fernando Buesa Arena nel rematch della finale della passata stagione per 82-71. Dopo due quarti equilibrati i baschi alzano il ritmo e, grazie ad un’ottima prova difensiva ed un terzo quarto da 31-18, strappano un importante successo trascinati da Giedraitis e Polonara. Per l’azzurro un’altra eccellente prestazione in cui mette a referto 16 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 26 di valutazione in 36′.

L’Estudiantes ottiene la terza vittoria consecutiva battendo il Coosur Real Betis 80-81 dopo un avvio di campionato difficile. Protagonista ancora una volta Avramovic, sua la stoppata decisiva sul tiro di Borg nei secondi finali ed MVP dell’incontro grazie a 16 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 24 di valutazione. La squadra di Madrid sembra aver cambiato volto dal ritorno di Alessandro Gentile. Dal suo arrivo i madrileni non hanno mai perso dopo un avvio di Liga segnato da tre sconfitte.