Prenderà forma una nuova lega balcanica?

In queste settimane si stanno facendo numerose riflessioni su come riorganizzare i vari campionati nazionali europei e le competizioni internazionali. Alle passate ipotesi di allargare l’ABA League ad alcune squadre straniere (l’anno scorso si ipotizzava la partecipazione dell’Olympiacos nel campionato balcanico) se ne aggiunge adesso una nuova, con l’idea di una unione del campionato bulgaro con quello macedone e l’inclusione nel progetto di alcune squadre serbe e persino greche.Il presidente della Federazione bulgara di pallacanestro Georgi Glouchkov avrebbe infatti proposto l’idea di creare una nuova competizione transnazionale a cui parteciperanno club da vari Paesi. Come riportano alcuni media, a breve dovrebbe tenersi la riunione dei rappresentanti delle federazioni di pallacanestro bulgara, greca, macedone e serba per valutare la possibilità di intraprendere un progetto comune con un torneo unico a cui parteciperebbero alcune squadre individuate che competono nei rispettivi campionati nazionali.

Al momento risulterebbe che dal progetto sono escluse le squadre croate. Maggiori informazioni sullo sviluppo di una nuova lega balcanica sono attese entro metà luglio, quando dovrebbero essere rivelate la forma e le regole della nuova competizione – posto che il progetto venga portato avanti concretamente nei prossimi mesi.