Pure la VTB League dichiara conclusa la stagione senza assegnare il titolo

La VTB League chiude, in anticipo, la stagione 2019-20 senza però assegnare il titolo. Questa è stata la decisione del consiglio della Lega russa in relazione all’emergenza globale causata dal virus COVID-19. Ilona Korstin, direttore generale della VTB League, ha inoltre aggiunto che in un momento come questo in cui i confini sono chiuse, le squadre non possono allenarsi ed il virus continua a diffondersi in Europa e nel mondo è giusto tutelare la salute di tutti atleti, famiglie, addetti ai lavori e soprattutto fan. Il campione della lega russa non sarà quindi determinato in quanto il campionato regolare non si è concluso regolarmente e molte squadre hanno disputato un numero diverso di partite.

Il Khimki, che al momento della sospensione si ritrovava in testa alla classifica col record di 18-1, non si vedrà quindi assegnato il titolo di campione della VTB League; ma potrà comunque partecipare alla prossima edizione di EuroLega.