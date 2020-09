Qualificazioni Basketball Champions League day 2: avanzano Bakken Bears, Mons, Igokea e Sporting

In archivio il round 1 della nuova Basketball Champions League. Nella seconda giornata che ha visto in campo il gruppo A e il gruppo D sono Bakken Bears, Mons, Igokea e Sporting a strappare il pass per la finale.

GRUPPO A

Bakken Bears-Hapoel Tel Aviv 91-71

Anwil Wloclawek-Belfius Mons-Hainaut 69-81

Sarà Bakken Bears contro Mons-Hainaut la finale del gruppo A. I danesi si confermano squadra di spessore e in quello che doveva essere un match avvincente ed equilibrato, spaccano la partita già nel secondo quarto grazie a un break di 23-15 che spezza la resistenza di Tel Aviv. Nella ripresa i danesi amministrano l’incontro, grazie alla prova di sostanza di Diouf, mvp della contesa con 14 punti e 17 rimbalzi. Inaspettata è invece la vittoria di Mons, che sconfigge un Anwil che privo di Almeida è rimasto in gare solo nella prima parte di gioco mentre nella ripresa i belgi hanno allungato fino al definitivo 69-81 trascinati dai 21 punti in 25 minuti di Smith.

GRUPPO D

Sporting CP-Fribourg Olympic 84-78

Igokea-BT Cluj Napoca 82-75

Igokea e Sporting si sfideranno tra due giorni per strappare un posto nei gironi di Champions League. Dopo 42 anni di attesa lo Sporting torna in Europa con una vittoria sconfiggendo i campioni elvetici di Friburgo. Travante Williams, autore di 23 punti e 7 rimbalzi, è il trascinatore dei portoghesi che partono subito con la faccia giusta chiudendo sul 27-18 il primo periodo allungando al riposo fino al 50-36. Nel terzo quarto Friburgo ha saputo reagire fino al meno due (63-61), ma Ellisor e Smith hanno permesso allo Sporting di chiudere sul più cinque dopo trenta minuti. Nell’ultima frazione Sporting in controllo fino al definitivo 84-78. Nell’altra sfida è l’Igokea a imporsi: Bosniaci avanti fin dal primo quarto (13-23), con il Clju Napoca costretto a inseguire per tutto l’arco dell’incontro. Brilla la prestazione di Jackie Carmichael che chiude con 25 punti e 32 di valutazione.