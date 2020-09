Qualificazioni Basketball Champions League day 3: Keravnos e Tsmoki Minsk ai gironi

Sono Keravnos e Tsmoski-Minsk a strappare il pass per accedere ai gironi della Basketball Champions League dove parteciperanno per la prima volta.

Group B: Keravnos -Donar Groningen 60-57

Delirio a Nicosia. I padroni di casa del Keravnos completano l’impresa e battono i più quotati rivali del Groningen al termine di una partita molto combattuta. La squadra cipriota è stata in testa per la maggior parte della serata, ma in una partita in cui nessuna delle due squadre ha mai guadagnato un vantaggio superiore a sette punti, si è deciso tutto nelle battute conclusive. Williamson fa più due a quattordici secondi dalla sirena ma l’ultimo possesso è del Groningen che sceglie di andare per la vittoria, con la tripla di Jarred Ogungbemi-Jackson che si stampa sul ferro prima del libero finale di Hunt per il definitivo 60-57. I Keravnos giocheranno nel Gruppo B, dove affronteranno ERA Nymburk, JDA Dijon e Tofas Bursa.

Gruppo D: Tsmoki-Minsk-Neptunas Klaipeda 69-59

I campioni di Bielorussia fanno festa in quel di Botevgrad. E’ ancora una volta l’americano Kris Clyburn il protagonista di giornata, autore di 17 punti e 5 assist. Ai lituani, privi del loro miglior giocatore, non riesce una nuova impresa complice anche la forte difesa messa in campo dallo Tsmoki-Minsk che ha fermato a soli 23 i punti realizzati nella ripresa. Minsk sarà inserito nel gruppo C della stagione regolare, dove attendono AEK, Cholet e Hapoel Holon.