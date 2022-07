By

Il Real Madrid ha comunicato a Pablo Laso che non sarà l’allenatore del club per la prossima stagione, come riferito da Marca.

¡Bombazo! El Real Madrid se carga a Pablo Laso.https://t.co/G8m619HNyt pic.twitter.com/jlTxIGYihT — Jesús Sánchez (@Sanchez__Jesus) July 4, 2022

L’annuncio shock arriva direttamente da Jesús Sánchez, nota firma di Marca. I problemi cardiaci del Coach sarebbero una chiave, ma probabile ci siano delle problematiche tra la dirigenza e il Coach spagnolo. Chus Mateo, il quale ha già allenato la squadra nella finale Playoffs contro il Barça, sarà l’allenatore della squadra la prossima stagione.