Real Madrid, traballa la panchina di Chus Mateo: Andrea Trinchieri in pole position per sostituirlo

Andrea Trinchieri nuovo allenatore del Real Madrid? E’ quello che assicurano dalla Spagna, in caso di esonero di Chus Mateo.

El Real Madrid ya sondea el mercado de entrenadores para buscar un posible sustituto a Chus Mateo.



📌 Andrea Trinchieri, técnico del Bayern, es el principal objetivo.



📌 También está apuntado el nombre de Djordjevic en su agenda.



✍ @willy_garcia4 https://t.co/3IP9Tq69ko — Relevo (@relevo) November 7, 2022

Relevo, organo d’informazione sportivo di notevole affidabilità in Spagna, afferma che il futuro di Chus Mateo è sempre più a rischio. Come confermato anche a BasketInside, lo storico assistente del Real Madrid potrebbe essere allontanato in caso di un passo falso nel breve periodo, in particolare contro il campione in carica l’Anadolu Efes Istanbul, già banco di prova importantissimo.

Andrea Trinchieri sarebbe in pole position per la panchina dei blancos, con Sasha Djordjevic ad inseguire l’allenatore italiano. Juan Carlos Sánchez, capo della sezione baloncesto del Real Madrid e già “esecutore” dell’esonero di Pablo Laso, si starebbe convincendo a prendere una decisione importante per dare una scossa all’ambiente.

Trinchieri, in scadenza di contratto a fine anno con il Bayern Monaco, avrebbe già dato il suo assenso per sedere sulla panchina dei blancos. Da non sottovalutare anche Sasha Djordjevic, allenatore molto apprezzato a Madrid e più che un piano B.