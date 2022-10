Reggio Emilia-AEK Atene, Menetti “dare continuità al nostro cammino”

La UNAHOTELS Reggio Emilia è pronta per il suo esordio casalingo in Basketball Champions League. Domani sera alle ore 20:30 i biancorossi ospiteranno al PalaBigi di via Guasco la formazione greca dell’AEK Atene.

Queste le parole di coach Max Menetti alla vigilia dell’incontro: “Sarà il primo assaggio di BCL per il pubblico reggiano, ci ritroveremo di fronte una grande del basket europeo come l’AEK, che è tra l’altro una delle sei vincitrici della competizione da quando ha il suo nuovo format. Sono una squadra forte, con talento ma anche esperienza ed organizzazione. In un girone con quattro team e sei partite totali, dar continuità a quello che abbiamo mostrato a Bonn sarà fondamentale e trovare un successo avrebbe un peso specifico notevole. Sappiamo che sarà complesso, ma abbiamo tanta voglia di vincere davanti ai nostri fantastici tifosi”.

Domani sera al PalaBigi per il debutto in Basketball Champions League dei biancorossi ci sarà un vero e proprio “parterre de roi” grazie alle presenze del Presidente FIP Gianni Petrucci, del segretario generale FIP Maurizio Bertea, del Direttore Generale settore Squadre Nazionali FIP Salvatore Trainotti e del CT azzurro Gianmarco Pozzecco. Per la FIBA presente il CEO di BCL Patrick Comninos, per la Legabasket ci sarà il Presidente Umberto Gandini, per Eleven Sports il Managing Director Giovanni Zurleni oltre a tanti personaggi del basket nazionale ed internazionale che faranno di Reggio Emilia la capitale del basket europeo per una notte.

La gara verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports e diretta dalla terna arbitrale composta da Yohan Rosso (Francia), Martin Vulic (Croazia), Gatis Salins (Lettonia).

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana