Reggio Emilia non supera l’esame Bonn e lascia la BCL

Niente da fare per la Unahotels che non riesce a superare Bonn nell’ultima gara del girone di BCL e deve dire addio alla competizione. Bonn si è dimostrata ben più quadrata in campo conducendo per tutti i 40 minuti. Shorts insieme a Tadda hanno ben condotto i propri compagni trovando sempre coloro che erano meglio posizionati. Da segnalare l’ottima prova del centro Kratzen autore di ben 16 punti e 9 rimbalzi. Per Reggio il miglior realizzatore è stato Vitali con 17 punti.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Burjanadze ,Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Telekom : Shorts, Tadda, Williams, Kratzen, Delany

Primo Quarto : Dopo un’inizio un po blando da ambo le squadre, Bonn prende un piccolo break di vantaggio grazie Kratzen e Ward, 4 punti a testa. Reggio dal canto suo subisce molto la stazza degli attaccanti tedeschi che in area reggiana si fanno sentire. Dall’8-8 a metà quarto si passa al 11-21 prima dell’ultimo minuto di gioco. Nel finale Reggio trova 4 punti con Reuvers e Vitali, per Bonn Delany dalla lunetta fissa il risultato sul 15-23.

Secondo Quarto : Inizio favorevole a Reggio che trova 4 punti, faticando molto in difesa ma costringendo al primo time out Lisalo (19-23). Adesso Reggio in difesa regge bene riesce meglio a limitare gli attaccanti tedeschi, un uon Diuf meno il neo acquisto Nembhard. Bonn ritorna a comandare in area e allunga con Ward e Delany, questa volta è Fucà a chiamare minuto, visibilmente contrariato. Reggio si affida al tiro pesante con Strautin e Vitali, mentre Bonn replica con le due in fotocopia di Ensminger 33-37. Finale di quarto con Reggio che trova il meno 2 con la tripla di Hopkins, Shorts dalla linea della carità non sbaglia ed il quarto si chiude sul 40-44.

Terzo Quarto : Inizio di quarto con Reggio che trova subito i 2 punti ma poi deve incassare i due di Shorts e la tripla di Williams. Olisevicius prova a ricucire, ma basta un attimo e Bonn non perdona, William e Tadda,tripla costringono a Fucà a chiamare minuto sul 45-54 24° di gioco. Momento no per Reggio che sembra molare di fronte ad una Bonn impeccabile in attaco che oltre a segnare raccoglie anche seconde terze palle, Kratzer ul fila 4 punti di fila per il 45-58. Reggio ci prova a rientrare con Strautins che subisce molti falli in entrata 6/5 dalla lunetta per il 53-60. La gara si infiamma con Strautins e Kessen arrivano ai ferri corti, separati dagli arbitri, Vitali trova il meno 5 ma poi come sempre in difesa non fa il taglia fuori e Tadda la punisce dalla lunga distanza 55-63

Quarto Quarto : All’inizio dell’ultimo quarto Fucà si gioca la carta del quintetto senza play di ruolo, visti i risultati non eccelsi nuovamente in campo Cinciarini. I tre punti + 1 di Tadda riportano Bonn al +11 a 8 minuti dal termine 57-68. Oramai non c’è più partita con Bonn che vince anche questa partita per 66-90.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – TELEKOM BONN 66-90 (15-23,40-44,55-63 )

Unahotels: Anim 7 ,Reuvers 3 ,Hopkins 11 ,Cipolla , Strautins 15 ,Vitali 17, Stefanini , Cinciarini 2 ,Nembhart, Burjanadze 3 ,Olisevicius 8 ,Diouf . Allenatore Fucà

Telekom : Shorts 12, Ward 9 , Falkesnstein 2,Kessen 2 ,Herrera 9 ,Tadda 10,Kratzer 16,Williams 12,Bangala ,Delany 11 . Allenatore Lisalo