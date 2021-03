Regolamento EuroLeague per play-off e Final Four

La Turkish Airlines EuroLeague ha pubblicato oggi un nuovo regolamento, in cui ci si focalizza sulle “alternative” nel caso in cui la pandemia covid costringa alcuni Stati a determinate restrizioni.

Valgono per i play-off e Final Four, cioè le fasi dopo il termine della regular season previsto per metà aprile.

PLAY-OFF:

Sarà designata una seconda sede o verrà decisa da EuroLeague se nel paese in questione le restrizioni rendano impossibile lo svolgimento delle partite;

Se dovessero esserci altre restrizioni dopo la nuova calendarizzazione, la squadra che ha causato il primo spostamento perderà la gara 20-0;

Si potrà rinviare al massimo una sola partita per ogni serie playoff;

Nel caso di limitazioni agli spostamenti di entrambe le squadre o se le squadre non dovessero avere un numero minimo di otto giocatori, la squadra senza il numero minimo di atleti perderà a tavolino.

Nel caso entrambe le squadre non dovessero avere otto giocatori, entrambe perderanno la gara. Nel caso dovesse accadere ed una partita sia stata già spostata, la squadra con più vittorie passerà il turno.

Se la serie è in pareggio e non si potrà spostare la partita, la squadra con la classifica migliore in regular season passerà il turno.

FINAL FOUR: