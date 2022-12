Reyer Venezia che peccato, Ellenson regala la vittoria alla Joventut Badalona

Badalona interrompe la striscia di vittorie in EuroCup, a Venezia non basta un super Spissu

Joventut Badalona – Umana Reyer Venezia 90-87

Parziali: 24-24; 49-44; 67-64

Joventut: Kraag, Busquets 6, Ribas 7, Guy 15, Ellenson 6, Ventura ne, Vives 2, Feliz 15, Allen 4, Parra 23, Maronka ne, Tomic 12. All. Duran.

Umana Reyer: Spissu 27, Tessitori, Parks 2, Freeman 7, Sima 2, Moraschini 9, De Nicolao 3, Granger 16, Chillo ne, Brooks, Willis 13, Watt 8. All. De Raffaele.

Solo sulla sirena di un big match ad altissimo livello l’Umana Reyer deve arrendersi sul campo della Joventut Badalona, interrompendo con il 90-87 finale la striscia di 5 successi consecutivi in EuroCup, ma mantenendo il secondo posto nel girone sia pure di nuovo in coabitazione con gli spagnoli e con il Bursaspor, anche se sempre a 2 punti dalla vetta.

Fin dall’inizio, che gli orogranata affrontano con Spissu, Freeman, Moraschini, Willis e Watt, la partita propone ritmi elevati, ma l’Umana Reyer ha la giusta concentrazione in difesa e sfrutta le ottime percentuali al tiro per portarsi sul 2-8 al 2’30” con Spissu e Willis protagonisti e poi sul 7-16 poco prima di metà quarto (grazie a un libero di Moraschini, 5 di fila di Freeman e la schiacciata di Willis), costringendo Badalona al time out. Trascinati da Tomic, gli spagnoli ripartono col piede giusto e ricuciono sul 13-16 al 6′, con time out stavolta veneziano. Sulla parità a quota 16 del 7’30”, Spissu interrompe momentaneamente il break della Joventut con una tripla, anche se poi c’è il sorpasso sul 21-19 all’8’30”. È di nuovo parità sulla schiacciata di Sima, poi Willis completa il 5/7 dall’arco degli orogranata nel periodo, che si chiude infine 24-24.

Ancora Willis, primo in doppia cifra, e Guy si rispondono dall’arco in avvio di secondo quarto con i ritmi che calano leggermente ma l’equilibrio che non si schioda grazie a Parks e Moraschini: al 14′ è 31-31 e al 15’30” 33-33. Badalona trova per la prima volta due possessi di vantaggio (37-33) al 16’30”, con la pronta risposta di Spissu da 3, poi Granger da 2 fa 40-38 al 18′, con la Joventut che sfrutta l’ottimo momento di Parra dall’arco per arrivare subito dopo sul 43-38. Ma l’Umana Reyer non molla e rimane a contatto con i liberi di Spissu, due volte in lunetta intervallate dal canestro di Granger in contropiede su recupero di Tessitori, anche se il centro della Nazionale commette un’ingenuità a 7 decimi dalla sirena, permettendo a Parra un gioco da 4 che chiude il primo tempo sul 49-44.

Il secondo tempo inizia con un recupero di Sima convertito da Spissu, poi Moraschini e Freeman avvicinano l’Umana Reyer sul 51-50 al 23′ e Sima arriva al quarto fallo. Gli orogranata alzano il livello difensivo così riescono a rispondere colpo su colpo a Badalona, prima con Moraschini e subito dopo metà quarto con Spissu per il 56-54. La Joventut si riprende 5 punti di vantaggio al 26′ con la tripla di Ribas del 59-54 e, anche per un problema al collo di Moraschini, ha anche il possesso per allungare ulteriormente, ma non lo sfrutta così, grazie a due canestri consecutivi di Watt e ai liberi di Willis, l’Umana Reyer rimette il naso avanti sul 59-60 al 28′ e poi, nonostante un paio di palle perse sulla pressione spagnola, sul 61-62 di Granger al 29′. Alla fine del terzo quarto è però 67-64, nonostante la schiacciata in reverse di Watt su assist inventato da Granger.

Anche se l’ultimo quarto si apre con il nuovo +5 per Badalona, la risposta dell’Umana Reyer, affidata interamente in attacco a Granger è un break di 0-10 per il 69-74 al 34′, con pronto time out spagnolo. Chiaramente non è finita, anche perché dopo nemmeno un minuto, sul 73-74, è coach De Raffaele a chiamare l’interruzione, che però non inverte l’inerzia: al 36’30” è 79-74 e arriva un nuovo time out orogranata. Stavolta si riparte con un canestro di Watt, a cui risponde Feliz con poi infrazione di 24” veneziana e 3/3 dalla lunetta di Parra subito dopo il 38′ per il nuovo massimo vantaggio per gli spagnoli: 84-76. Spissu si rifà del fallo fischiatogli contro tenendo vive le speranze con una tripla e la penetrazione dell’84-81 a 23” dalla sirena. Dopo il time out, Granger spende fallo su Ribas che sbaglia il secondo libero e, sull’85-81, a 15” dalla fine, Parra spende fallo sul tentativo di Spissu da 3: dalla lunetta arriva il 3/3 dell’85-84. A fermare il gioco, a -13”, è Willis, con il 2/2 di Guy per l’87-84. L’Umana Reyer sfrutta il time out per disegnare l’ultimo attacco, che viene ben costruito dalla squadra e realizzato da De Nicolao con la tripla del pareggio a 6” dalla sirena. Ma proprio sulla sirena arriva anche la tripla di Ellenson, che regala a Badalona la vittoria per 90-87.