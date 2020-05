Rick Pitino: “EuroLega? Dubbioso sulla ripartenza. Vorrei Vassilis Spanoulis capitano della Grecia”

Rick Pitino ha parlato ai microfoni di ERA Sport:

“Sono molto dubbioso sul finale di stagione per quanto riguarda la EuroLeague. Se il Panathinaikos mi richiedesse di tornare, lo farei. Però sinceramente credo questo non accadrà.”

Poi per quanto riguarda la nazionale greca e le qualificazioni per Tokyo 2021:

“Vorrei Vassilis Spanoulis come capitano della Grecia. Sarà il nostro leader, ma avrà bisogno di tempo per recuperare dall’infortunio al piede. Calathes, Papapetrou, Papagiannis, Printezis e Papanikolaou saranno presenti alle qualificazioni per Tokyo 2021.