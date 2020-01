Riparte la BCL, curiosità statistiche su Sassari in campo a Ostenda

La Dinamo Sassari (7-2 nel girone A) scenderà in campo oggi alle 20:00 (diretta Eurosport 2) in Belgio a Ostenda (4-5) per la 10a giornata della Basketball Champions League.

Ecco alcune curiosità statistiche sulla sfida di oggi (dati Opta):

– Il Filou Oostende ha vinto solo due delle sette partite disputate contro squadre italiane in BCL. Nell’andata tra le de squadre, Sassari si è imposta per 90-71;

– La Dinamo Sassari ha vinto le ultime 3 partite fuori casa in BCL, la miglior striscia esterna in stagione per le italiane in BCL. Hanno segnato 97.7 punti di media in questa striscia.

– Il Filou Oostende ha segnato solo 0.96 punti per possesso, meno di tutte le squadre di BCL in stagione. I belgi sono anche la squadra con il minor numero di triple segnate (46) e la peggior percentuale da 3 (25%) nella regular season 2019/2020.

– Shevon Thompson (Oostende) ha messo a segno cinque doppie doppie in BCL quest’anno, il maggior numero per tutti i giocatori in BCL al momento. Ha messo a referto 11+ punti e 11+ rimbalzi in ognuna delle ultime 3 partite di BCL.

– Dwayne Evans (Sassari) ha una percentuale del 72.3% da 2 punti in BCL, la più alta della competizione. Ha segnato 12.6 punti di media in casa e 19.8 punti di media fuori casa in questa stagione di Basketball Champions League.