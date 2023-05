Rok Stipčevic si ritira a 37 anni: “Ho dato tutto, ma per un sogno che finisce ce n’è un altro che inizia”

By

Il playmaker croato Rok Stipčevic ha deciso di appendere le scarpe al chiodo all’età di 37 anni. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram con un lungo post, dove ringrazia la pallacanestro per quello che gli ha dato in trent’anni sul parquet, dove ha “dato tutto, fisicamente e mentalmente, fino all’ultimo giorno. Ore e ore di allenamento, notti passate a dormire abbracciato al pallone, il perenne desiderio di essere la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo”.

La sua carriera da professionista inizia da giovanissimo, come capita spesso nella penisola balcanica. Dopo vari anni a Zara e uno al Cibona Zagabria, è Varese a portarlo per la prima volta in Italia. Poi da noi ha vestito anche le maglie di Olimpia Milano, VL Pesaro, Virtus Roma, Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna. All’estero invece Bursa, Rytas e l’approdo finale al Krka.

Lascia il basket giocato ma probabilmente pensa ad un futuro prossimo da allenatore, come lascia trasparire dalle parole: “E per uno dei mie sogni che finisce, ce n’è un altro che inizia. Ho imparato molte cose ma quella che voglio trasmettere più di ogni altra ai giovani che inseguono i loro sogni è che il duro lavoro paga sempre, sempre. Trovate la vostra strada, lavorate come muli e avrete successo. Nessuno può fermarvi se ci credete veramente e lavorate duro ogni giorno”.

Gli ultimi tre anni li ha giocati con il Krka Novo Mesto in Slovenia: quest’anno è arrivato fino in semifinale.