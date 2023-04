Rokas Jokubaitis a Eleven Sports: “Giocare le Final Four a Kaunas sarebbe fantastico”

Rokas Jokubaitis è uno degli astri nascenti più luminosi del panorama cestistico europeo e in occasione della trasferta dei “blaugrana” a Milano per sfidare l’Olimpia è stato intervistato in esclusiva da Lorenzo Poliselli e Riccardo Morelli per Eleven Sports.



Il lituano, Rising Star in carica di Eurolega e fra i candidati alla vittoria del medesimo premio in questa stagione, ha parlato sia della stagione dei catalani che del suo rapporto con coach Jasikevicius, passando per l’emozione di un’eventuale final four nella sua Kaunas e il futuro in NBA, oltre che della prossima Coppa Del Mondo dove vorrà essere protagonista con la sua Lituania.



L’anno scorso il Barcellona aveva chiuso in testa le regular season di Eurolega e Liga, calando però sul più bello e cedendo al Real Madrid sia alle Final Four che nelle finali del campionato spagnolo. In questa stagione l’andamento è stato meno regolare ma in netta ripresa nelle ultime settimane, cosa che può essere vista anche in chiave positiva secondo Rokas Jokubaitis.



“Credo di sì, hai detto bene, lo scorso anno, credo che fino a fine maggio, fino ai playoff di Eurolega, ci fu un Barcellona perfetto, forse non abbiamo avuto questi alti e bassi come in questa stagione, quindi si, adesso è più difficile l’Eurolega, ma guardando dove siamo ora in classifica, vogliamo chiudere in crescendo la regular season e credo che potrebbe essere positivo, rispetto alla scorsa stagione. In questo momento mi sento bene con la squadra, giochiamo bene e quindi vedremo come finirà, non si sa come possono andare le cose, solo immaginare cosa accadrà in Eurolega ”.



Per approdare alle Final Four è necessario superare i playoff ma l’eventualità di giocarla a casa sua, a Kaunas, dove è cresciuto non solo cestisticamente, davanti a famiglia e amici sarebbe una delle emozioni più grandi della vita cestistica di Jokubaitis.



“Sarebbe incredibile, non solo per me, ma per l’intero coaching staff. Credo che giocare le final four sarebbe eccitante, sarei un po’ nervoso ma non posso parlare ora delle Final Four, non abibamo ancora iniziato i playoff, ma se devo crederci, sarebbe un’ esperienza bellissima, sai, la gente del mio paese, la mia famiglia, i miei amici, sarebbe una delle più grandi esperienze della mia carriera cestistica “.

Uff stampa Eleven Sports