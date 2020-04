Rokas Jokubaitis dello Žalgiris Kaunas ha appena deciso di dichiararsi per il draft NBA. Il 19enne lituano ha giocato qualche partita di EuroLega quest’anno e ha debuttato in nazionale maggiore.

Play di 1.93, per ora dovrebbe andare undrafted. Tuttavia, anche in caso di scelta, è molto probabile che resterà allo Žalgiris per crescere.