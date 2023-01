EuroCup, round 12: Trento sconfitta in Francia dal Paris Basketball, si allontana l’ottavo posto

La Dolomiti Energia Trentino non si sblocca in trasferta in EuroCup: a Parigi il 12esimo turno di coppa finisce 86-75, con i bianconeri che vedono complicarsi la corsa all’ottavo posto in classifica complice il successo di Amburgo contro lo Slask. A 6 partite dal termine della regular season, Forray e compagni avranno bisogno di un ottimo sprint finale per chiudere tra le migliori otto del girone B che entreranno nella fase ad eliminazione diretta.

La Dolomiti Energia gioca un primo tempo di grande spirito di sacrificio e combattività, ma paga a carissimo prezzo le troppe palle perse e delle percentuali al tiro troppo basse per impensierire nell’arco dei 40’ i francesi, più solidi e continui nella serata e capaci di issarsi al terzo posto in classifica.

I bianconeri saranno di scena a Milano domenica (palla a due alle 16.15), poi giocheranno tre partite consecutive in casa (mercoledì 1 febbraio contro Tel Aviv, domenica 5 contro Sassari, martedì 7 contro Ankara): i biglietti per tutti e tre i match sono disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza (lun-sab 10-12, 14-19).

La cronaca | Trento incappa presto in qualche palla persa di troppo che induce coach Molin al timeout (8-2 per Parigi): i bianconeri trovano due triple di Atkins per entrare in confidenza con il match (13-10). Forray e Crawford dalla panchina garantiscono un paio di canestri rapidi, ma le 8 perse nei primi 10’ pesano come un macigno (23-16). Conti e Drew cominciano il secondo quarto scuotendo la retina, ma Kamagate e Wallace non smettono di mettere a ferro e fuoco la difesa di Trento (32-26): i bianconeri sorpassano grazie a una sfuriata a firma Flaccadori/Grazulis (35-36) ma sono sotto di 4 all’intervallo lungo. Andrejs porta subito i suoi a un solo possesso di distanza, ma a quel punto i francesi allungano con autorevolezza trascinati dai “soliti” Wallace e Evans (48-38). La partita sfugge di mano ai bianconeri sotto i colpi dei tiratori di casa, aiutati anche dai muscoli di Kamagate: Parigi arriva a +13, resiste al cambio di passo dell’attacco bianconero ispirato dai canestri di Ladurner e chiude il quarto avanti 64-51. L’Aquila tenta di reagire, ma Gegic e compagni non fanno sconti e i padroni di casa allungano prima che uno scatto di orgoglio dei bianconeri fissi il risultato sull’86-75 finale.

Paris Basketball – Dolomiti Energia Trentino 86-75

(23-16, 40-36; 78-64)

PARIS BASKETBALL: Malwaya 1, Wallace 25, Gegic 17, Kamagate 16, Denis 13, Diawara, Begarin 7, Toupane 2, Evans 5, Hamon-Crespin. Coach Weaver.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti 5, Spagnolo 2, Forray 7, Flaccadori 10, Udom 5, Crawford 8, Ladurner 6, Grazulis 12, Atkins 16, Lockett 4. Coach Molin.

Uff stampa Dolomiti Energia Trentino