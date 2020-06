Rudy Fernandez: “Strani primi allenamenti sul parquet”

“E’ stato difficile, soprattutto all’inizio. I primi allenamenti sul parquet sono stati strani: ognuno con il proprio pallone, con il proprio numero, con il proprio asciugamano, con la propria acqua. Ognuno doveva prendersi il rimbalzo da solo e poi spostarsi”. Cosi’ il giocatore del Real Madrid Rudy Fernandez ha descritto la ripresa nell’intervista esclusiva DAZN CALLING, con Lucia Villalon, disponibile on-demand sulla piattaforma in occasione della 2/a giornata della Liga e del match Real Madrid-Gran Canaria, live oggi alle 18:30 su DAZN. “Giocare nel Real Madrid e’ un impegno costante per tutti ha aggiunto Fernandez – La gente che fa parte del Real si supporta e si stimola reciprocamente. Non solo a causa della filosofia del club ma anche grazie al lavoro di Pablo Laso e di tutti gli altri: dello staff tecnico, della dirigenza, del presidente Juan Carlos Sanchez. Penso che sia importante questa filosofia di squadra. Abbiamo sempre avuto giocatori forti. La mentalita’ e’ sempre stata quella di vincere e di portare in bacheca trofei importanti”.