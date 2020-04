Ryan Broekhoff obiettivo di mercato del Maccabi Tel Aviv

Ryan Broekhoff sembra pronto a tornare in Europa, dopo l’esperienza ai Dallas Mavericks.

A febbraio è stato tagliato dalla squadra NBA per far spazio a Kidd-Gilchrist, e subito aveva ricevuto interesse dalle squadre di EuroLega, con Olympiacos in testa.

Per l’estate, oltre ai greci, si sono inseriti nella corsa al tiratore australiano anche l’Anadolu Efes ed il Maccabi Tel Aviv, come riporta l’insider Roi Cohen. Gli israeliani perderanno sicuramente Deni Avdija che verrà chiamato con una scelta molto alta al prossimo draft NBA.