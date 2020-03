San Pablo Burgos risponde a Sassari: “Nessun rischio contagio”

San Pablo Burgos ha risposto alla Dinamo Sassari che aveva chiesto di giocare senza pubblico:

“Sulla nota della Dinamo Sassari che chiede di giocare domani a porte chiuse nella partita Basketball Champions League, San Pablo Burgos chiarisce che oggi esiste un’assoluta normalità affinché l’incontro venga disputato al palazzetto martedì con la presenza del pubblico. D’altra parte, va ricordato che la responsabilità ultima nel determinare se la partita si gioca a porte chiuse non riguarda i club coinvolti.

In ogni caso, come società San Pablo Burgos crediamo che questo secondo round del round 16 possa essere giocato con i tifosi presenti negli spalti del palazzetto senza alcun inconveniente, come è accaduto nella gara che si è svolta in Sardegna la scorsa settimana, o nella stessa città di Burgos due giorni fa in Liga Endesa.”