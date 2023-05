Saras Jasikevicius: “É una sconfitta che farà male non solo oggi, ma negli anni” Nikola Mirotic: “Mi assumo la piena responsabilità”

É un colpo durissimo quello subito dal Barcelona di Sarunas Jasikevicius e Nikola Mirotic alle F4 di Kaunas. I catalani sono usciti sconfitti, in una gara molto simile a quella della scorsa stagione, contro il Real Madrid dopo un vantaggio di 6 punti all’intervallo.

Così ha parlato Coach Jasikevicius:

“É una sconfitta che fa malissimo, non solo oggi ma nel corso dei prossimi anni. Dobbiamo reagire, rialzarci e vincere la ACB anche se non sarà facile.”

Continua poi Jasikevicius:

“Siamo arrivati a questa Final Four molto bene, giocando una pallacanestro di squadra molto buona e solida. Ma questa competizione è così, sbaglia una partita alle F4 e sei fuori. Non siamo stati squadra, ognuno deve guardare a quello che non è stato in grado di fare. Anche io devo guardare a me stesso e riflettere molto.”

Su Mirotic:

“Ha avuto una brutta serata, può capitare è un essere umano.”

Nikola Mirotic ha invece commentato così:

“Mi assumo la responsabilità, non sono stato all’altezza. Non so quante altre opportunità possano capitare, arrivare alle Final Four non è facile.”

Conclude sempre Mirotic:

“É un giorno molto duro per noi. Ringrazio i nostri tifosi per il sostegno.”