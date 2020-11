Il Bayern Monaco sta giocando in EuroLega contro la Stella Rossa Belgrado e c’è una bella notizia per l’Italia. Il talento azzurro Sasha Grant è il primo millennial, nato negli anni 2000, a partire in quintetto per i bavaresi.

Il DS Baiesi e coach Trinchieri puntano tanto sull’ala classe 2002 e pian piano troverà sempre più spazio nelle rotazioni del Bayern Monaco.

In bocca al lupo Sasha!