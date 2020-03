Sassari risponde a Burgos: “Non hanno la minima idea e percezione della gravità della situazione sanitaria”

La dirigenza della Dinamo Banco di Sardegna, così come indicata dal Sig. Peñarroya nella conferenza stampa post partita di ieri, non replica alle gravissime affermazioni del tecnico spagnolo perché, come si può vedere chiaramente dal video allegato, si rende conto che attualmente a Burgos non si ha la minima idea e percezione della gravità della situazione sanitaria che non solo l’Italia ma l’intera Europa sta vivendo.

È prerogativa di sportivi e professionisti saper riconoscere le priorità e una situazione di eccezionale emergenza come quella attuale.

