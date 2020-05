Semaforo verde del Governo in Spagna: ACB Liga Endesa pronta a tornare in campo

ACB Liga Endesa pronta a ripartire.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che dall’8 Giugno, a meno di complicazioni particolari, lo sport professionistico potrà tornare ad essere protagonista in Spagna. Di conseguenza, ACB Liga Endesa per la pallacanestro e Liga Santander per il calcio, hanno il via libera per tornare a giocare.

Queste le parole di Sánchez:

“Con el aval del CSD, el Gobierno de España y el Ministerio de sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la liga de fútbol profesional a partir de la semana del 8 de junio. La semana del 8 de junio en la que si todo va bien se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales”.

La ACB Liga Endesa ha già approvato la fase finale che verrà disputata in una sede unica.

Da decidere le date in cui si tornerà in campo, probabile dal 8 o 15 Giugno.