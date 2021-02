Sergio Rodriguez, superati i 3.000 punti in Euroleague

Sergio Rodriguez ha superato quota 3.000 punti in carriera in EuroLeague: è l’ottavo giocatore a riuscirci. Ha avuto bisogno di 282 gare, quindi la media è superiore ai 10 punti per partita. Rodriguez ha segnato 90 punti con la maglia dell’Estudiantes Madrid, 1.484 con quella del Real Madrid e 852 con il CSKA Mosca. A Milano ha segnato adesso 576 punti totali in 48 presenze in campo. Ha giocato 14 partite con l’Estudiantes, 149 con il Real Madrid e 71 con il CSKA Mosca. Il suo primato di punti in una sola partita è di 27 e l’ha stabilito proprio quest’anno nella gara di Milano vinta contro il Real Madrid. Vassilis Spanoulis è il recordman di tutti i tempi ben oltre quota 4.000, ma intanto Rodriguez ha la possibilità di superare Felipe Reyes, suo ex compagno di squadra che ha 3.022 punti all’attivo ed occupa il settimo posto. Chacho adesso ha 3.002 punti. Nella stessa gara ha raggiunto Milos Teodosic al quinto posto per triple segnate con 471.

Ufficio Stampa Olimpia Milano