Sergio Scariolo: “Abbiamo bisogno dei migliori Teodosic e Shengelia. Milos sta recuperando, ma non giocherà domenica”

Sergio Scariolo ha parlato in conferenza stampa nel post partita di EuroLega tra Virtus Bologna e AS Monaco.

“Congratulazioni al Monaco, è una delle migliori squadre di questa EuroLega. Voglio anche ringraziare i tifosi, sono stati super.”

Continua poi il coach italiano.

“Non abbiamo retto a livello fisico e dobbiamo recuperare al più presto e metterci “alla pari” prima possibile. L’EuroLega è una competizione lunga che comunque non aspetta nessuna squadra.”

Riguardo la partita e il terzo quarto contro Monaco:

“Abbiamo pagato un terribile terzo quarto. Non abbiamo segnato mai e contro una squadra super atletica come il Monaco lo paghi severamente.“

Sugli assenti:

Milos Teodosic sta meglio, ma non giocherà domenica. Sta recuperando la condizione migliore. Abbiamo bisogno di lui e Toko Shengelia, la loro leadership e l’impatto fisico di Toko sarà fondamentale per noi in questa stagione.”