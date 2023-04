Sergio Scariolo: “Abbiamo fatto del nostro meglio, ci abbiamo provato. Ora riposo e pensiamo al finale di stagione”

Dopo la gara con l’Efes ha parlato in conferenza stampa coach Scariolo: “Prima di tutto congratulazioni all’Efes, stanno giocando davvero bene da entrambi i lati del campo nell’ultimo periodo. Giocano bene il pallone, giocano bene, attaccano bene l’area e creano tiri facili anche in una serata non buona al tiro. Da parte nostra non posso dire di essere non soddisfatto del sforzo che i miei giocatori hanno messo in campo. Venivamo qui senza cinque giocatori e per noi era importante iniziare bene e il primo quarto è andato molto bene, così come metà del secondo quarto: abbiamo avuto ottimi tiri, poi abbiamo perso energia. Abbiamo fatto del nostro meglio, ci abbiamo provato: adesso abbiamo bisogno di un po’ di riposo e pensiamo già ai prossimi impegni per questo importante finale di stagione.”

Comunicato Virtus Bologna