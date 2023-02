Sergio Scariolo: “Bravi nonostante le assenze. Non era facile vincere qua, hanno battuto anche Milano e Fenerbahçe”

Le parole di Coach Scariolo nel post-gara di ASVEL: “Sono felice di essere tornato qui dopo tanti anni, bella atmosfera e grande organizzazione, buona squadra che ha recentemente battuto Milano e il Fenerbahce. L’abbiamo preparata bene, siamo stati molto concentrati e siamo stati bravi in quasi tutti e 40′, fatta eccezione per il secondo quarto, o meglio nella fine del secondo quarto. Non abbiamo fatto bene alla fine del secondo quarto e all’inizio del secondo tempo ma abbiamo avuto un buon controllo dei rimbalzi, una buona difesa, la nostra idea era quella di mettere più persone su De Colo, un giocatore incredibile che rispettiamo molto. E siamo molto contenti del rapporto palle perse / assist senza Milos. Vittoria importante in trasferta per il nostro cammino, che ci serviva per il nostro proseguo, andiamo avanti concentrati per la prossima. Su Cordinier non so ancora bene, abbiamo questa sfortuna pazzesca che sulla giocata all’ultimo minuto i giocatori si fanno male, non ho altri dettagli se non che ha messo subito il ghiaccio. Penso sia stata una partita in cui tutti e 10 i giocatori impegnati hanno condiviso bene il lavoro, hanno fatto la loro parte, ovviamente il lavoro che la squadra ha fatto per smarcare Marco è stato eccellente, così come è stato eccellente quello di Marco di farsi trovare pronto nell’uscita dei blocchi e sugli scarichi, però in generale tutti hanno fatto bene la loro parte sia in difesa che in attacco. Nonostante l’assenza importantissima di Milos, di Semi ed Iffe penso che in attacco abbiamo fatto una buona prestazione.”

Comunicato Virtus Bologna