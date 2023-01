Sergio Scariolo: “Congratulazioni al Bayern, ha dominato a rimbalzo. Abbiamo concesso troppe seconde e terze occasioni”

Sergio Scariolo ha commentato così la sconfitta della Virtus Bologna a Monaco contro il Bayern:

“Congratulazioni al Bayern che ha avuto subito la testa nella partita e ha meritato. Noi ci abbiamo provato se non altro e penso che i tifosi arrivati fin qui possano essere orgogliosi del fatto che ogni volta che subivamo un parziale e andavamo sotto provavamo a rispondere. Loro hanno dominato a rimbalzo, anche quelli lontani dal ferro: abbiamo concesso seconde e terze occasioni che soprattutto in trasferta non si possono concedere. Loro hanno ottimo giocatori, che non siamo stati in grado di contenere: in difesa non siamo stati all’altezza. Fra quattro giorni ci aspetta una nuova partita di Eurolega e dobbiamo farci trovare pronti.”

Comunicato Virtus Bologna.