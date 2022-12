Sergio Scariolo: “Difesa non all’altezza, troppe distrazioni. Andiamo avanti e cerchiamo di recuperare giocatori”

Sergio Scariolo ha commentato così la prestazione della Virtus Bologna a Belgrado nella sconfitta con la Stella Rossa:ù

“Potevamo fare molto meglio. Buoni i primi 16-17’, poi abbiamo avuto troppe distrazioni, abbiamo perso la concentrazione già dagli ultimi minuti del secondo quarto. Poi troppe palle perse, e abbiamo concesso troppo in area. La nostra difesa non è stata all’altezza. Non abbiamo meritato di vincere, congratulazioni alla Stella Rossa e a Ivanovic, noi andiamo avanti e cerchiamo di recuperare giocatori. I tanti tiri liberi? Perché abbiamo attaccato l’area con decisione. Per giocare ad alto livello su campi come questo serve un livello speciale di maturità, che stasera non abbiamo avuto.”