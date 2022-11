Sergio Scariolo: “Finalmente 40 minuti di buona pallacanestro in attacco e difesa. Super risposta dopo le nazionali”

Terminata la partita tra Virtus Segafredo Bologna e Valencia Basket, con il punteggio di 89-59, è intervenuto cosi coach Sergio Scariolo ai microfoni di Sky e in conferenza stampa, per commentare la prestazione della sua squadra:

“Finalmente abbiamo giocato 40 minuti di buona pallacanestro su entrambi i lati del parquet. Naturalmente abbiamo avuto un paio di piccoli crolli, ma nel complesso è stata una partita dura e solida. Abbiamo condiviso la palla, abbiamo giocato una buona difesa, abbiamo pressato su tutti, siamo stati chiusi con ogni giocatore che era sul parquet. Dobbiamo continuare su questa strada e cercare di continuare a giocare come abbiamo fatto oggi.

Abbiamo giocato bene, soprattutto in difesa. Quando capiremo meglio i meccanismi di gioco, come tenere la concentrazione oltre alla comunicazione aumenteremo sia la fase difensiva che quella offensiva, aspetto che già è molto presente soprattutto individualmente: dobbiamo crescere ancora su alcuni aspetti per cui è fisiologico che sia necessario del tempo.

Ero curioso di vedere come sarebbero rientrati i giocatori impegnati con le nazionali, ma la risposta è stata eccezionale nonostante un po’ di stanchezza: si sono allenati con tanta intensità ieri e molta concentrazione stamattina. Sappiamo che in un giorno e mezzo, anche due, possiamo preparare una partita ed essere pronti.

I giocatori spagnoli? Li ho incontrati solo in campo, perché non amo troppo fraternizzare con gli altri giocatori quando bisogna affrontarsi in competizioni di club. Infatti, fare bene le cose quando gli altri le conoscono molto bene è un modo per crescere e avere consapevolezza: tra l’altro, spesso, i giocatori spagnoli giocano meglio in nazionale che in campionato.

Gli infortunati non torneranno prossima settimana ma è più una valutazione che faremo giorno per giorno”

Comunicato Virtus Bologna