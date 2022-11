Sergio Scariolo: “Più di mezza Virtus non aveva giocato una partita di EuroLega ad inizio stagione. Grande vittoria contro una grande squadra”

É un Sergio Scariolo molto soddisfatto quello che parla ai media dopo la vittoria della Virtus Bologna sull’Olimpia Milano nel derby di EuroLega:

““Una grande vittoria in trasferta contro una grande squadra. Sono davvero felice per i nostri tifosi che ci seguono, significa molto per noi soprattutto dopo la sconfitta della scorsa settimana. Quarto dopo quarto Milano ha segnato sempre meno e penso che questo spieghi la nostra vittoria. Ci sono stati momenti di basket fluido e momenti più difficili. A tratti ci siamo fatti prendere forse da un po’ di ansia ma in generale siamo ancora alla ricerca di una quadratura sulle rotazioni. Più della metà dei nostri giocatori non aveva mai giocato una partita di Eurolega quando abbiamo iniziato. Hackett? Non è in un momento brillante ma è un giocatore che vuole vincere e con carattere, crescerà durante la stagione e oggi dietro ha fatto un grande lavoro, ma anche tutti gli altri in difesa hanno fatto bene. Possiamo crescere ancora ma dal punto di vista difensivo stasera avevamo davanti un banco di prova importante: Milano aveva fuori giocatori importanti ma noi l’abbiamo preparata bene. Teodosic? Grande partita, è stato chirurgico nonostante una difesa importante su di lui. Ha avuto anche lui pazienza e anche dietro ha fatto del suo meglio che è quello che gli chiediamo. Poi ovviamente il suo meglio in difesa è diverso da quello di Pajola però comunque anche lui ha tenuto bene. Poi davanti in queste partite fa cose brillanti.”