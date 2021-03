L’assistant coach dei Toronto Raptors è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, alla vigilia di Baskonia – Olimpia Milano, sfida di Eurolega che andrà in scena stasera alle 19 italiane alla Fernando Buesa Arena. Sergio Scariolo ha guidato entrambe, ma nell’intervista non parla solo di quello…

Si parte dalla gara di stasera: “Milano può fare il risultato a Vitoria, come ha già dimostrato in molte trasferte quest’anno. Se non raggiugerà la qualificazione oggi, sarà sicuramente nella prossima: sono contento per l’Olimpia, Ettore sta facendo un lavoro ottimo. Però attenzione al Baskonia, ha più bisogno di vincere di Milano e gli appuntamenti importanti in casa difficilmente li fallisce”. E indica due nomi delle Scarpette Rosse che l’hanno sorpreso: Punter, “bella intuizione di Messina”, e il suo amato Rodriguez che “ha trovato una continuità di rendimento che prima non aveva”.

Poi si arriva ad Achille Polonara, che nella seconda stagione a Vitoria si sta consacrando: “Ha voluto lasciare la sua comfort zone della Serie A per mettersi in discussione ed è cresciuto, vincendo da protagonista il campionato spagnolo e giocando benissimo anche in Eurolega. Nonostante sia un giocatore perfetto per il basket di oggi, secondo me è stato sottovalutato dal sistema di gioco italiano ed infatti non è nemmeno in nazionale: se può lasciarlo fuori, la speranza è che al PreOlimpico la squadra azzurra possa contare su giocatori più forti…”

Un ultimo punto riguarda la Virtus Bologna e la sua rincorsa verso il ritorno in Eurolega: “Non faccio il tifo, ma la speranza mia e del Board di Euroleague è che la squadra bolognese possa tornare nel palcoscenico che le spetta. Badalona ha sprecato l’occasione in gara-1, la Virtus ha giocatori di esperienza come Belinelli che fanno la differenza a questi livelli. E poi un Pajola che se mette su un tiro da tre affidabile diventa uno dei play più forti in circolazione. Bella sfida tra lui e Lopez Arostegui, che sto seguendo per il ricambio generazionale della nazionale spagnola”.