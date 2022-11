Sergio Scariolo: “Sbagliato un layup che ci avrebbe fatto vincere. Frustrante perdere una partita così”

Al termine della sfida all’OAKA Coach Scariolo ha parlato così ai microfoni di Eleven Sports: “Direi che la differenza l’hanno fatta i nostri errori nei tempi regolamentari. Abbiamo sbagliato un layup che avrebbe chiuso la partita, non abbiamo fatto fallo sull’ultimo tiro quando avevamo un fallo da spendere. Più della metà dei nostri giocatori non aveva mai giocato in EuroLeague, quindi un po’ di esperienza e di concentrazione hanno fatto la differenza. Il tempo supplementare è stato un botta e risposta e loro hanno meritato di fare l’ultimo tiro per vincere. Ci congratuliamo con loro e andiamo avanti”.

Le dichiarazioni del Coach in conferenza stampa: “E’ un po’ frustrante perdere una partita così. Però facciamo le congratulazioni ai nostri avversari, che sono rientrati ogni volta che noi siamo andati avanti. Purtroppo nei tempi regolamentari abbiamo fatto degli errori gravi. Un appoggio sbagliato, un mancato fallo, aver concesso un facile layup. Ma sono più dispiaciuto per la nostra difesa nel secondo tempo. Lì ci sono cose su cui lavorare, sugli errori no, vanno accettati e basta. E andiamo avanti, perché abbiamo una partita tra 2 giorni. L’Eurolega è una competizione durissima, ogni partita è come una guerra, ogni squadra è preparata, serve talento, fisico ed esperienza. Noi stiamo migliorando, ora dobbiamo lavorare in fretta. Abbiamo molti giocatori che non hanno mai fatto l’Eurolega, abbiamo pagato di esperienza a questo livello. Ma dobbiamo imparare in fretta a non ripetere certi errori. La stagione è lunga, dobbiamo continuare a combattere.”

Comunicato Virtus Bologna.