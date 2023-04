Sergio Scariolo: “Siamo andati fuori fase nell’ultimo quarto. Mannion? Ha preso un colpo e chiesto il cambio, vedremo domani”

Dopo la gara con il Valencia ha parlato in conferenza stampa coach Scariolo: “Penso che la lettura della partita sia facile, tre quarti equilibrati dove entrambe le squadre hanno fatto cose giuste e meno giuste, poi nell’ultimo periodo siamo andati completamente fuori fase, non abbiamo avuto più energia, soprattutto nei giocatori che hanno giocato più minuti a causa delle assenze che abbiamo, soprattutto nel reparto esterni. Valencia ha avuto più energia nell’ultimo quarto, ha meritato di vincere e faccio i complimenti a loro. Noi dobbiamo resettare, perché tra meno di 48 ore torniamo in campo da leader della classifica in campionato e vogliamo rimanerci. Nessuna delle due squadre ha avuto il dominio nei primi tre quarti, nel finale Valencia ha avuto il merito di metterci in difficoltà ed è stata più aggressiva e noi abbiamo perso molti palloni. Mannion? Ha preso un colpo e ha chiesto il cambio. Speriamo in nulla di grave, vedremo domani.”

Comunicato Virtus Bologna