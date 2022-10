Sergio Scariolo: “Siamo in ritardo nello sviluppo della squadra, soffriamo l’assenza di Shengelia. Complimenti al Partizan”

Queste le parole di Coach Sergio Scariolo a fine partita:

“Complimenti al Partizan per la vittoria e anche ai loro 16 mila tifosi che hanno spinto i propri giocatori a dare il meglio di loro stessi. Il gap, che è stato creato nel primo quarto, ha sostanzialmente determinato la partita. Nei quarti centrali abbiamo giocato, pur con errori, nell’ultimo purtroppo abbiamo mollato. Il Partizan è stato la squadra migliore stasera, lo accettiamo, e lavoriamo da domani per crescere.

Hanno giocato davvero bene, con energia e decisione, e hanno messo in campo una difesa fisica. Noi siamo molto in ritardo nello sviluppo della squadra e con un giocatore importante fuori come Shengelia, ma avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo fatto parecchi errori da non ripetere. Nei quarti centrali abbiamo giocato, pur con errori, nell’ultimo quarto purtroppo abbiamo mollato.

Teodosic? Ha saltato tutta la pre season. E’ rientrato la scorsa settimana, da giugno. Per un giocatore come lui è tanto tempo. Non so dire quando sarà al top della forma. Ma non abbiamo in mente di farlo giocare 30′ a partita. Vogliamo usare il suo altissimo QI cestistico nel modo migliore.

Obiettivi? Siamo al primo anno di Eurolega dopo tanto tempo. Tutti devono capire che l’Eurolega di 15 anni fa non è quella di adesso. E’ molto più competitiva e fisica. Vogliamo essere nel gruppo di squadre che si giocherà i playoff fino alla fine. Farei fatica a dire 2 squadre che sicuramente saranno fuori, figuriamoci 10. Sarà dura, dobbiamo crescere.

La scorsa stagione è stata di attesa per il ritorno in Eurolega, e ci siamo riusciti vincendo l’EuroCup. E’ una medaglia a due facce, una è bella, l’altra è dura, sappiamo che ci sarà da soffrire, e combattere per fare il meglio.”

Comunicato Virtus Bologna.