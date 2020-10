Shane Larkin fuori ancora per altre tre settimane almeno

L’Anadolu Efes ha perso la seconda partita di fila in questo difficile inizio di Eurolega. Certo, manca ancora Shane Larkin che, secondo le parole di coach Ataman nel post-partita, sarà in Turchia dal prossimo 25 ottobre. “Puntiamo a farlo debuttare nella sesta giornata contro l’Olympiacos”, gara fissata per il 30 ottobre prossimo.

Nel frattempo, quindi, l’Efes dovrà giocare sicuramente altre tre partite senza la sua stella, che lo scorso anno portava in dote oltre 22 punti e 4 assist di media.