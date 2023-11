Simone Pianigiani, ritorno in panchina con vittoria del Cedevita a Belgrado

Ritorno in panchina con vittoria per Simone Pianigiani. L’allenatore senese, che in questa stagione guida la compagine del Cedevita Olimpija Ljubljana, è tornato a disegnare schemi e tattiche a favore dei suoi cestisti dopo alcune settimane di assenza per motivi di salute. Ieri sera la sua squadra ha registrato un’importante vittoria sul parquet dell’FMP di Belgrado.

FMP Soccerbet – Cedevita Olimpija 84 – 96

Nella capitale serba i ragazzi di coach Pianigiani hanno registrato la terza vittoria di fila in ABA Liga. Tra i giocatori a disposizione dell’allenatore italiano si è messo in luce lo sloveno Jaka Blažič, autore di una prova da incorniciare: durante il match ha messo a referto 24 punti, registrando una valutazione complessiva +31. Altra statistica degna di nota, che riporta il sorriso alla truppa di Pianigiani, sono i 14 assist di Klemen Prepelič.

Mercoledì la compagine lubianese avrà un nuovo impegno, stavolta in EuroCup: contro gli avversari del Hamburg Towers punterà alla prima vittoria casalinga in questa competizione.