SKY SPORT EUROLEAGUE – Il Palinsesto dal 14 al 17 Novembre

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra martedì 14 e venerdì 17 novembre si giocano le partite dell’ottava e della nona giornata della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna.

Proprio bolognesi e milanesi saranno di fronte domani alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, in un derby italiano molto atteso e molto importante per la classifica delle due formazioni. Palla a due alle ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con pre partita dalle 20.

Pochi giorni e le due italiane saranno nuovamente sul parquet, con l’Armani che giovedì al Forum di Assago ospiterà alle 20.30 i turchi dell’Efes, mentre la Virtus venerdì ad Atene affronterà i greci del Panathinaikos.

Tra domani e venerdì saranno in tutto sette le partite in onda su Sky e NOW, sei in diretta e una in differita.

Oltra alla Turkish Airlines EuroLeague, su Sky e in streaming su NOW anche la BKT EuroCup, con due squadre italiane in corsa, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento.

Basket: TURKI5H AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Fase a gironi

Martedì 14 novembre (ottava giornata)

Ore 19 AS Monaco- Efes Istanbul Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Andrea Solaini)

Ore 20 Pre partita Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW diretta

(con Alessandro Mamoli, Andrea Meneghin e Matteo Soragna; inviata Gaia Accoto)

Ore 20.30 Virtus Segafredo Bologna-Armani Milano Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

Mercoledì 15 novembre (ottava giornata)

Ore 20 Alba Berlino-ASVEL Villeurbanne Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Paolo Redi)

Giovedì 16 novembre (nona giornata)

Ore 20 Pre partita Sky Sport Arena e NOW diretta

(con Alessandro Mamoli e Davide Pessina: inviata Gaia Accoto)

Ore 20.05 Fenerbahce Istanbul-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Calogero Destro)

Ore 20.30 Armani Milano-Efes Istanbul Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Venerdì 17 novembre (nona giornata)

Ore 20.15 Panathinaikos Atene-Virtus Segafredo Bologna Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

Ore 23 Barcellona-Valencia Sky Sport Arena e NOW differita

(commento Andrea Solaini)