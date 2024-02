SKY SPORT EUROLEAGUE – Il palinsesto dal 29 Febbraio al 1 Marzo

ilano, 28 febbraio 2024. Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra domani, giovedì 29 febbraio, e venerdì 1° marzo si giocano le partite della 27^ giornata della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. In tutto saranno quattro gli incontri in onda, tre in diretta e uno in differita.

Virtus prima sul parquet, quello della Segafredo Arena di Bologna, dove domani, giovedì 29 febbraio, ospiterà gli spagnoli del Valencia. Match live alle ore 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, con studio pre partita dalle 20.

Impegno in trasferta, invece, per l’Armani, in campo venerdì 1° marzo contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne. Alla Ldlc Arena di Lione, palla a due alle ore 20, con diretta su Sky Sport Uno e NOW.

Oltre a quelle di Milano e Bologna, su Sky e NOW altre due partite, sempre valide per la 27^giornata; domani, Real Madrid-Panathinaikos Atene, venerdì Barcellona-AS Monaco.

Basket: TURKI5H AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Regular Season

Ventisettesima giornata

Giovedì 29 febbraio

ore 20 Studio Pre partita Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Bologna, Dalila Setti con Davide Pessina; inviata Andrea Colnago)

ore 20.30 Virtus Segafredo Bologna-Valencia Basket Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Bologna, commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

ore 20.45 Real Madrid-Panathinaikos Atene Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini)

Venerdì 1° marzo

ore 20 ASVEL Villeurbanne-EA7 Emporio Armani Milano Sky Sport Uno e NOW diretta

(commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

ore 23 Barcellona-AS Monaco Sky Sport Arena e NOW differita

(commento Paolo Redi)