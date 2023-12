SKY SPORT EUROLEAGUE – Il Palinsesto dal 5 al 8 Dicembre

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Tra martedì 5 e venerdì 8 dicembre si giocano le partite della 12^ e della 13^ giornata della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. In tutto saranno sei gli incontri in onda.

Per quel che riguarda le italiane, in questo doppio turno ravvicinato Milano se la vedrà prima con il Bayern Monaco in terra tedesca, diretta alle ore 20.30 di domani su Sky Sport Uno e NOW, poi con i serbi del Partizan Belgrado, ancora in trasferta, live giovedì 7 dicembre alla stessa ora e sugli stessi canali.

Bologna in casa in entrambi i turni, mercoledì 6 dicembre contro gli spagnoli del Barcellona, ore 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW, mentre venerdì 8 dicembre ospiterà gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, sempre alle 20.30, live su Sky Sport Uno e NOW.

Oltra alla Turkish Airlines EuroLeague, su Sky e in streaming su NOW anche la BKT EuroCup, con due squadre italiane in corsa, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento.

Basket: TURKI5H AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Fase a gironi

Dodicesima giornata

Martedì 5 dicembre

ore 18.30 Efes Istanbul-Panathinaikos Atene Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Paolo Redi)

ore 20.30 Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano Sky Sport Uno e NOW diretta

(commento Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

Mercoledì 6 dicembre

ore 20 Pre partita Sky Sport Arena e NOW diretta

(da Bologna, Dalila Setti con Davide Pessina; inviata Gaia Accoto)

Ore 20.30 Virtus Segafredo Bologna-Barcellona Sky Sport Arena e NOW diretta

(da Bologna, commento Geri De Rosa e Davide Pessina)

Tredicesima giornata

Giovedì 7 dicembre

ore 18.30 Panathinaikos Atene-Real Madrid Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Andrea Solaini)

ore 20.30 Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano Sky Sport Uno e NOW diretta

(commento Flavio Tranquillo e Matteo Soragna)

Venerdì 8 dicembre

Ore 20.30 Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Uno e NOW diretta