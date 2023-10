SKY SPORT EUROLEAGUE – Il Palinsesto del 12-13 Ottobre

By

Milano, 11 ottobre 2023. Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra domani, giovedì 12, e venerdì 13 ottobre si giocano le partite della seconda fase della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna.

Rinviato l’incontro dell’Armani, che domani avrebbe dovuto ospitare il Maccabi Tel Aviv, l’unica italiana impegnata in questo turno sarà la Virtus, che venerdì sarà di scena nel Principato di Monaco.

Alla Salle Gaston Médecin di Fontvieille, bolognesi sul parquet alle ore 19, con match in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo, affiancato nel commento da Andrea Meneghin.

Oltre a quello della Virtus, su Sky e NOW altri tre incontri, sempre in diretta: domani Efes Istanbul-Real Madrid e Alba Berlino-Baskonia Vitoria, venerdì Olympiacos Pireo-Barcellona.

Oltra alla Turkish Airlines EuroLeague, su Sky e in streaming su NOW anche la BKT EuroCup.

Basket: TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Fase a gironi – 2^giornata

Giovedì 12 ottobre

Ore 19.30 Efes Istanbul-Real Madrid Sky Sport Max e NOW diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

Ore 20 Alba Berlino-Baskonia Vitoria Sky Sport Arena e NOW diretta

(telecronaca Giovanni Poggi)

Venerdì 13 ottobre

Ore 19 AS Monaco-Virtus Bologna Sky Sport Arena e NOW diretta

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Andrea Meneghin)

Ore 20.15 Olympiacos Pireo-Barcellona Sky Sport Max e NOW diretta

(telecronaca Andrea Solaini)