SKY SPORT EUROLEAGUE – Il Palinsesto del 5-6 Ottobre

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo, che domani darà il via all’edizione 2023/2024. EuroLega su Sky e NOW non solo con la diretta dei match trasmessi, ma anche con gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Domani si parte con la prima fase, la Regular Season, alla quale sono iscritte anche due italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano, squadra campione d’Italia in carica, e la Virtus Segafredo Bologna.

Grandi squadre con grandi tradizioni, campioni e sfide spettacolari aspettano le 18 formazioni al via, tutte inserite in un unico girone, con 34 giornate in totale da disputare. Il format è sostanzialmente quello della passata edizione, con una novità, l’introduzione di un play-in al termine della stagione regolare. In pratica, le prime sei classificate passeranno direttamente ai playoff, ovvero ai quarti di finale, mentre quelle dal settimo al decimo posto si giocheranno i restanti due posti. I quarti si disputeranno al meglio delle cinque partite e definiranno le formazioni che si contenderanno il titolo nella Final Four.

Su Sky e NOW, fino a quattro partite per ogni giornata e con le due italiane sempre in diretta. Il primo match in onda sarà quello della Virtus, che domani al PalaDozza riceverà la visita dei lituani dello Zalgiris Kaunas. Diretta dalle ore 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna e con Andrea Colnago inviata a Bologna. Studio pre partita dal PalaDozza alle 20 condotto da Dalila Setti in compagnia di Matteo Soragna.

Venerdì 6 ottobre l’altra italiana, l’EA7 Milano, sarà impegnata in trasferta a Istanbul in casa dei turchi del Fenerbahce. Match live alle ore 19.45 su Sky Sport Arena e NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin.

Oltre a quelli delle italiane, su Sky e NOW altri due incontri, entrambi in differita: domani Barcellona-Efes Istanbul, venerdì il derby greco Panathinaikos Atene-Olympiacos Pireo.

Oltra alla Turkish Airlines EuroLeague, su Sky e in streaming su NOW anche la BKT EuroCup.

Basket: TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Fase a gironi – 1^giornata

Giovedì 5 ottobre

Ore 20 Pre partita Sky Sport Arena e NOW diretta

(da Bologna, Dalila Setti con Matteo Soragna)

Ore 20.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris Kaunas Sky Sport Arena e NOW diretta

(da Bologna, commento Geri De Rosa e Matteo Soragna; inviata Andrea Colnago)

Ore 23 Barcellona-Efes Istanbul Sky Sport Arena e NOW differita

(commento Andrea Solaini)

Venerdì 6 ottobre

Ore 19.45 Fenerbahce Istanbul-EA7 Emporio Armani Milano Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin)

Ore 22.45 Panathinaikos Atene-Olympiacos Pireo Sky Sport Max e NOW differita

(commento Giovanni Poggi)