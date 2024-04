Sky Sport Euroleague, la programmazione dal 23 al 26 Aprile

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Martedì 23 aprile cominceranno i Playoffs, che si giocheranno al meglio delle cinque partite: vince chi arriva per primo a tre successi.

Tra domani e venerdì saranno in tutto otto gli incontri in onda su Sky e NOW, tutti validi per Gara 1 e Gara2.

__________________________________________________________________________________________________

Basket – “TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024”: PLAYOFF

Gara1

Martedì 23 aprile

ore 19.30 Panathinaikos Atene-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

a seguire Real Madrid-Baskonia Vitoria Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Geri De Rosa)

Mercoledì 24 aprile

ore 21 Barcellona-Olympiacos Pireo Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Geri De Rosa e Matteo Soragna)

ore 23 AS Monaco-Fenerbahce Istanbul Sky Sport Arena e NOW differita

(commento Paolo Redi)

Gara2

Giovedì 26 aprile

ore 20.15 Panathinaikos Atene-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Giovanni Poggi)

ore 21 Real Madrid-Baskonia-Vitoria Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

Venerdì 27 aprile

ore 19 AS Monaco-Fenerbahce Istanbul Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini)

ore 21 Barcellona-Olympiacos Pireo Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)