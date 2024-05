SKY SPORT – La programmazione delle Final Four di Eurolega

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Da domani, venerdì 24 maggio, si assegna il titolo di Campione d’Europa 2023/2024! La Uber Arena di Berlino sarà il palcoscenico dell’attesa Final Four, l’ultimo atto della stagione. Al via due squadre greche (Panathinaikos e Olympiacos), gli spagnoli del Real Madrid e i turchi del Fenerbahce.

La prima semifinale, domani alle 18 su Sky Sport Arena e NOW, vedrà di fronte Panathinaikos e Fenerbahce. A seguire, alle 21 sempre su Sky Sport Arena e NOW, la sfida tra Real Madrid e Olympiacos. Le due vincenti si ritroveranno domenica 26 alle 20 in finale, sempre in diretta su Sky Sport Arena e NOW, per giocarsi, in 40’ decisivi minuti, il trofeo.

Basket – “TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024”: FINAL FOUR

Venerdì 24 maggio

ore 18 Panathinaikos Atene-Fenerbahce Istanbul Sky Sport Arena e NOW

(commento Andrea Solaini e Davide Pessina)

ore 21 Real Madrid-Olympiacos Atene Sky Sport Arena e NOW

(commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

Domenica 26 maggio

ore 17 Finale 3°/4° posto Sky Sport Arena e NOW

(commento Andrea Solaini)

ore 20 Finale 1°/2° posto Sky Sport Arena e NOW

(commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

