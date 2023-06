Slovenia – Il Cedevita Olimpija trema in gara 3, ma passa sul parquet di Domžale

Ottima partita dell’Helios nel terzo match per il titolo della “Liga Nova KBM”, che è andato nuovamente vicino all’impresa. Poi ci ha pensato Yogi Ferrell (35 punti) a strappare la vittoria per Lubiana.

SINTESI

Q1 – I primi punti in avvio della serata sono di capitan Muric per la squadra in maglia verde, ma i padroni di casa non tardano a rispondere. Gli ospiti nella prima frazione sono in vantaggio e al 7° minuto arriva la tripla di Jeremic per il 15-11 a favore di Lubiana. Omic e compagni sono dominanti sotto le plance, ma l’Helios rimane in scia senza scomporsi troppo.

Q2 – La squadra di casa inizia bene con i liberi di Mahkovic e la tripla di Ferme, mentre la scelta tattica della panchina ospite di schierare due play in campo (Ferrell-Rebec) non è proprio azzeccata. Nonostante tutto il play americano ex Panathinaikos sale in cattedra, ma la squadra in canotta arancione resiste e non molla un attimo (26-28 sul tabellone a 4 minuti e poco più dall’intervallo lungo). 5 punti di fila di Alibegovic e la tripla di Jeremic portano i lubianesi al vantaggio in doppia cifra (41-31). Poco dopo le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato 41-37 a favore dei draghi verdi.

Q3 – L’Olimpija, che spesso si affida alle scelte parecchio individuali di Ferrell in fase offensiva, è decisa a compiere il break della serata e sfrutta la superiorità dei propri lunghi (che sono dominanti alla voce rimbalzi). Sul +9 degli ospiti a metà del terzo quarto, i padroni di casa allenati da coach Jakara non tirano i remi in barca. Anzi, alzano il livello in difesa e ingranano la marcia giusta in attacco, accorciando le distanze: la tripla di Oman a pochi secondi dalla fine del quarto riporta il punteggio in perfetto equilibrio (57-57). Il palazzetto comunale di Domzale diventa una bolgia.

Q4 – Le scelte di coach Jakara pagano dividendi e l’Helios passa in vantaggio quando mancano otto minuti alla fine della gara (62-59 sul tabellone). Suona il campanello d’allarme per il Cedevita Olimpija, che schiera in campo il quintetto monstre Ferrell-Dragic-Muric-Jeremic-Omic, eppure le due compagini rimangono appaiate nel punteggio sino alla fine. La squadra lubianese si affida letteralmente al play americano Ferrell, che dimostra tutto il suo valore nei momenti clou della serata, che probabilmente valgono il titolo sloveno: negli ultimi due minuti segna due triple che pesano come macigni. L’Helios combatte sino all’ultimo secondo, ma Lubiana può festeggiare una vittoria che vale oro: 78-82 sul tabellone.

Il nostro applauso conclusivo ai guerrieri di Domzale, il tempo di ascoltare le dichiarazioni di capitan Muric a lato degli spogliatoi degli ospiti, il quale saggiamente predica calma prima di stappare lo champagne (“non abbiamo ancora il titolo in mano, ci serve ancora l’ultima vittoria, stasera faccio i miei complimenti ai ragazzi dell’ Helios per la gara disputata con tenacia”). Ed infine la stretta di mano al coach di Domzale Dejan Jakara per essere andato vicino ad un’altra impresa. Poi il tempo di un burek e un’aranciata al volo e subito in marcia in direzione Trieste.

KK Helios – KK Olimpija 78 – 82

Helios Suns: Mahkovic 17, Bačvič 13, Buljević 12, Ferme 11, Luke 8, Mirtič 7, Tunstall 6, Oman 4.

Cedevita Olimpija: Ferrell 35, Alibegović 11, Omić 11, Jeremić 9, Murić 7, Dragić 7, Rebec 2.

***

In caso di vittoria domani sera (palla a due alle 18.00 al palasport “Tivoli”) il Cedevita Olimpija sarà nuovamente campione della Slovenia.