Slovenia (Liga Nova KBM) – L’Helios vince anche gara 2, sarà finale contro l’Olimpija

La sfida tra l’Helios Domzale e il KK Krka Novo Mesto, conclusasi pochi istanti fa al palasport di Domzale, è stata all’insegna dell’equilibrio. La squadra di casa, in canotta arancione, è arrivata all’appuntamento forte della vittoria in trasferta nel primo match. Viceversa, Rok Stipcevic e compagni, stasera in occasione in maglia verde, si sono presentati all’appuntamento consci del fatto che la sconfitta sarebbe coincisa con la fine della stagione.

La partita è stata veramente avvincente e combattuta. Le due compagini sono giunte punto a punto agli ultimi minuti della serata: 77-77 a poco più di 5 minuti dalla fine. Poi i cestisti del Krka hanno preso ingenuamente due tecnici (prima Span e poi Stipcevic), mentre i padroni di casa hanno saputo fare tesoro dei liberi aggiuntivi concessi a loro favore. Dopo l’81 pari a due minuti dal termine, i giocatori dell’Helios hanno segnato una tripla e un canestro, riuscendo a contenere in difesa gli attacchi di Stipcevic e compagni.

A 15 secondi dal termine il quinto fallo del suddetto play del Krka ha mandato in lunetta l’inarrestabile Blaz Mahkovic, che ha realizzato entrambi i liberi: 92-86, end of game, e l’Helios raggiunge con merito in finale l’Olimpija Ljublana!

MVP della serata: Blaz Mahkovic (Helios) con 32 punti, 9 rimbalzi e 2 assist (valutazione complessiva +31).

KK Helios Domzale – KK Krka Novo Mesto 92-86