Sorteggio BCL: ostacolo Burgos per la Dinamo Sassari

Si è appena concluso il sorteggio del Round 16 della BCL in cui è protagonista la Dinamo Sassari. La squadra di Pozzecco dovrà affrontare gli spagnoli del San Pablo Burgos, i quali hanno dimostrato di non essere un avversario facile. In caso di vittoria, altra dura sfida per Sassari in BCL con il possibile scontro l’Hapoel Jerusalem (il quale dovrà superare l’ostacolo Peristeri).

Round of 16 BCL:

Hapoel Jerusalem vs. Peristeri Winmasters

Casademont Zaragoza vs. Lietkabelis

Era Nymburk vs. Teksut Bandirma

Turk Telekom vs. Besiktas

Iberostar Tenerife vs. Filou Oostende

Dinamo Sassari vs. San Pablo Burgos

JDA Dijon vs. Nizhny Novgorod

AEK Athens vs. Telekom Baskets Bonn